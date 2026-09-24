Рекордный скачок цен: как в Кемерове вырастет квартплата с 1 октября – мэрия посчитала суммы

С 1 октября квартплата рекордно подорожает в Кемерове, Новокузнецке и Белове – более чем на 20%. Как объяснили сайту VSE42.Ru в администрации Кемерова, конечные цены меняются из-за повышения тарифов, а не нормативов.

– Расчёт выполнен согласно действующим нормативам потребления коммунальных услуг, нормативы не меняются. Меняются тарифы, – сказали в мэрии.

Ведомство также рассказало, какая стоимость коммуналки в областном центре сейчас.

По действующим сейчас тарифам и нормативам ежемесячная плата за однокомнатную квартиру площадью 30 квадратов с одним жильцом кемеровчане платят 2 698,11 рубля. С 1 октября сумма вырастет до 3 290,89 рубля, то есть на 592,78 рубля, или на 22%.

За двухкомнатную квартиру площадью 45 квадратов с двумя жильцами плата вырастет с 4 633,13 до 5 632,25 рубля, то есть на 999,12 рубля, или на 21,56%.

За трёхкомнатную квартиру площадью 60 квадратов с тремя жильцами квартплата увеличится с 6 680,95 до 8 099 рублей, то есть на 1 418,05 рубля, или на 21,23%.

Ранее мэрия заявила, что кемеровчане вопреки огромному росту тарифов будут платить меньше, чем жители соседних регионов. Также сообщалось, что в Кемерове, Новокузнецке и Белове платёжка вырастет сильнее, чем в других местах, из-за инвестиционных проектов энергетиков.