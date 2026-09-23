Сколько кемеровчане будут платить за квартиру с 1 октября – расчёты мэрии

Жители Кемерова в среднем будут тратить на коммунальные услуги меньше, чем жители соседних регионов, утверждает кемеровская администрация. Для наглядности мэрия опубликовала карточки, на которых приведены будущие суммы.

Так, по нормативам за однокомнатную квартиру площадью 30 квадратных метров, в которой живёт один человек, придётся выкладывать 3 291 рубль. Это, по расчётам мэрии, на 484 рубля меньше, чем в Омске, на 1 030 рублей – чем в Барнауле, на 1 377 рублей – чем в Томске.

За двушку площадью 45 кв. метров с двумя людьми попросят 5 632 рубля, что на 967 рублей меньше, чем в Омске, на 1 885 – чем в Барнауле, на 2 534 – чем в Томске.

А за трёшку площадью 60 кв. метров с тремя жильцами выставят счёт в 8 099 рублей. В Омске – больше на 1 325 рублей, в Барнауле – больше на 2 613 рублей, в Томске – на 3 566 рублей.

Напомним, Кузбасс оказался в списке регионов с самым сильным подорожанием коммуналки в этом году. В Кемерове, Новокузнецке и Белове стоимость электричества взлетит на 26%. Региональная энергетическая комиссия заявляет, что дополнительные собранные деньги пойдут на модернизацию инфраструктуры.