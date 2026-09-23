В Кемерове рекордно подорожает коммуналка – как это объясняют власти

Тарифы на коммунальные услуги в Кемерове, Новокузнецке и Белове взлетят с 1 октября на рекордные 26%, о чём не устают напоминать подписчики губернатора Ильи Середюка в Telegram. Кузбассовцы хотят знать, почему такое происходит, а региональная РЭК опять ссылается на прошлогоднее постановление из Москвы.

– Индексация тарифов на коммунальные услуги происходит по всей территории Российской Федерации, включая Кузбасс, на основании распоряжения Правительства РФ от 25.11.2025 № 3413-р, – сообщает РЭК 23 сентября.

Подписчики в ответ задаются новым вопросом: неужели Кемерово – один из самых богатых городов, раз коммуналка дорожает быстрее, чем где-то ещё? На это регулятор не ответил. Но ранее РЭК сообщала, что все средства, поступающие за коммунальные ресурсы, в полном объёме идут на модернизацию инфраструктурных сетей и объектов ЖКХ.

Кузбассэнергосбыт также уведомляет, что с 1 октября основная часть потребителей будет платить по тарифу в базовом диапазоне электропотребления 4,18 руб./кВт.ч вместо 3,76 руб./кВт.ч.

Напомним, по указанному выше постановлению средний региональный индекс роста тарифов составит около 12–12,6%. А в Кемерове, Новокузнецке и Белове предельный рост платы по решению местных властей может достигнуть 26%. Это объяснялось тем, что в трёх городах ресурсоснабжающие организации реализуют инвестиционные программы по ремонту и замене сетей.

Также кемеровская мэрия рассчитала, сколько кемеровчане будут платить за типовую квартиру.