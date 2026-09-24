Засуха не помеха: нижегородцы продолжают собирать корзины грибов

Сентябрь не отменяет грибной сезон в Нижегородской области. Несмотря на сухую погоду и отсутствие дождей, жители продолжают возвращаться из лесов с полными корзинами белых грибов. Удачными локациями грибники делятся в группах "Грибы, рыбы и ягоды НН" и "Грибы Нижегородской области".

Целые корзины боровиков граждане нашли в Балахнинском округе и Фролищах. По словам грибников, такой урожай можно собрать довольно быстро. Правда, многие отмечают, что грибы попадаются небольшого размера, а в лесах сухо без дождей.

– "Мелочь лезет и лезет. Полчасика, краешком прогулялся по всем известной локации", "Щедрые дары леса", – пишут пользователи Сети.

Ведро белых удалось собрать и в Володарском округе. Кроме того, жители находят необычные экземпляры – сросшиеся и двойные. Об этом пишет NewsNN.

Напомним, ранее кузбасский миколог Александра Филиппова рассказала рецепт своего любимого блюда с грибами. Кроме того, мы также писали о том, что в Кузбассе повсеместно продают грибы свинушки, которые считаются ядовитыми.