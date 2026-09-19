Миколог поделилась с кузбассовцами рецептом самой вкусной картошки с грибами

Миколог, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и природопользования КемГУ Александра Филиппова поделилась с журналистом VSE42.RU рецептом жареной картошки с грибами.

– Картошка жареная с грибами – самое простое и необычное блюдо, потому что грибы каждый раз могут быть разные, – рассказала специалист.

Для своего варианта она использует лисички. Сначала грибы нужно очистить, хорошо промыть и нарезать вдоль полосками. Затем на сковороду добавляют одну-две столовые ложки масла и отправляют туда лисички.

На этом этапе больше ничего добавлять не нужно. Грибы сами выделят воду, поэтому их достаточно периодически помешивать и дождаться, пока жидкость испарится.

После этого к лисичкам можно добавить немного репчатого лука и слегка посолить. Грибы можно есть отдельно или подавать с мясом, но сама Александра Филиппова больше всего любит сочетание с жареной картошкой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кузбассе повсеместно продают ядовитые грибы.