Калий вместо лекарств: кому действительно поможет осенняя свёкла

Обычная свёкла может стать недорогим дополнением к осеннему рациону тех, кто следит за артериальным давлением. Чем полезен корнеплод и как включать его в меню, интернет-изданию "Подмосковью Сегодня" рассказала диетолог Ольга Валикова.

По её словам, свёкла содержит калий и природные нитраты, участвующие в регуляции сосудистого тонуса. Поэтому её можно регулярно включать в рацион при склонности к повышенному давлению. "Но речь именно о поддержке здорового питания, а не о лечении гипертонии", – подчеркнула Валикова.

Исследования действительно показывают возможное влияние свекольного сока на систолическое давление, однако качество доказательств пока оценивается как невысокое. При этом ВОЗ рекомендует увеличивать потребление калия с пищей и есть больше овощей и фруктов.

Диетолог советует не превращать свёклу в лекарство и не заменять ею назначенные препараты. Оптимальный вариант – добавлять её в салаты и гарниры или запекать. Если покупать готовую маринованную свёклу, стоит смотреть на содержание соли: избыток натрия, наоборот, повышает давление.

Осенью свёклу можно сочетать с другими овощами, зеленью, бобовыми и цельными крупами. Такой рацион увеличивает долю продуктов с калием и сокращает количество сильно переработанной и солёной пищи. ВОЗ рекомендует взрослым употреблять менее 5 граммов соли в день.

При уже диагностированной гипертонии одного изменения рациона недостаточно: контроль давления и приём назначенных врачом препаратов остаются основой лечения.