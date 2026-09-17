РЭК Кузбасса объяснила, на что уходят средства от роста тарифов

РЭК Кемеровской области ответила на вопрос жителей в официальном чате губернатора Ильи Середюка. Кузбассовцев интересовало, на что расходуются деньги, которые они платят по выросшим тарифам.

В ведомстве пояснили: все средства, поступающие за коммунальные ресурсы, в полном объёме идут на модернизацию инфраструктурных сетей и объектов ЖКХ. Цель – сделать тепло-, водо – и энергоснабжение региона надёжнее.

При этом итоговая стоимость услуг зависит от разных факторов. Среди них – конструктивные особенности здания, год постройки, этажность, а также наличие коллективных и индивидуальных приборов учёта.

В регионе продолжает действовать система мер социальной поддержки. Бюджет Кузбасса компенсирует от 30 до 60% от реальной стоимости коммунальных ресурсов для физических лиц. Процент зависит от муниципального образования.

Напомним, осенняя индексация стала для кузбассовцев вторым повышением за 2026 год. Первая плановая корректировка – в среднем на 1,7% – прошла 1 января. С 1 октября начинается основной этап: средний региональный индекс роста тарифов составит около 12–12,6%. А в отдельных крупных городах – Кемерове, Новокузнецке и Белове – предельный рост платы по решению местных властей может достигнуть 26%.