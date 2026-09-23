Лужа крови у бытовки: медведь-людоед прикопал убитого охранника в Красноярском крае

В Енисейском районе Красноярского края медведь насмерть задрал 39-летнего сторожа лесозаготовительной техники. Трагедия произошла вечером 22 сентября на территории лесничества в окрестностях одной из деревень. Зверь настиг мужчину, когда тот дежурил у вагончика-бытовки в тайге. Об этом изданию krsk.aif.ru рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

– На вверенной мужчине территории был вагончик-бытовка. Но забрался ли зверь в сторожку, или атаковал охранника, когда тот вышел из неё – пока не ясно: следователям предстоит выяснить все обстоятельства и детали произошедшего. По предварительным данным, оружия у сторожа при себе не было, – передает СМИ слова собеседницы.

Она рассказала, что бурый хищник расправился с человеком, оттащил тело на 10 метров к оврагу и слегка прикопал землей.

Лужу крови у вагончика обнаружила лесная бригада, после чего ночью на место трагедии прибыли полиция и местные охотники. Услышав в темноте шорох, один из охотников выстрелил на звук. Утром мертвого медведя нашли в 20 метрах от места гибели человека.

В связи с инцидентом местная администрация готовит запрос на выделение тепловизоров для охотников, патрулирующих окрестные леса.