"Медвежья осада": хищники окружили таежный город в Хакасии

Таежный город Абаза в Хакасии фактически оказался в медвежьей осаде – выходы зверей фиксировались со всех сторон. Медведей заметили у городского моста, в районе садов "Абаза-Заречная" и дачного общества "Черемушки". Во время попытки скрыться один из зверей повредил забор на дачном участке.

– Таежный город фактически в медвежьей осаде – выходы зверей фиксировались со всех сторон, – написал заместитель главы Хакасии Дмитрий Бученик.

По его словам, обстановка в ночь на 23 сентября была напряженной: оперативные группы отогнали часть хищников, однако трех медведей, включая крупного зверя, пришлось убить.

За последние сутки медведей в Абазе замечали практически по всему периметру города. Власти региона на фоне участившихся выходов хищников к населенным пунктам рассматривают усиление мер реагирования и введение режима повышенной готовности. Об этом пишет "РосБалт".