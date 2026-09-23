В Кузбассе водителей ждет особый разговор с полицией при замене прав

Профилактическая беседа ждет кузбасских водителей при замене водительского удостоверения. Об этом рассказал замначальника Управления Госавтоинспекции Кузбасса Иван Агарков на брифинге "Дети и дорога".

– При замене водительских удостоверений проводим с водителями дополнительные беседы о том, чтобы внимательнее относились именно при проезде пешеходных переходов и вблизи школ, – отметил полицейский.

В Госавтоинспекции считают такую профилактику одной из мер, направленных на снижение количества ДТП с участием детей.

Напомним, ранее в ГИБДД раскрыли жуткую статистику аварий с участием детей-водителей мототранспорта. Также правоохранители рассказали, сколько родителей привлекли к ответственности за то, что подростки катались на транспорте.