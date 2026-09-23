В Кузбассе массово штрафуют родителей за детей с ключами от авто

О масштабе проблемы рассказал замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу Иван Агарков на брифинге "Дети и дорога", который прошел сегодня, 23 сентября.

– Такая проблема, что дети 12–14 лет берут автомобили у родителей и катаются <…> Иногда сами родители садят за руль, – отметил полицейский.

Всего с начала года инспекторы пресекли 2904 нарушения правил дорожного движения, совершенных несовершеннолетними. Почти половина из них связана с управлением мототранспортом – 1472.

При выявлении таких случаев родителей привлекают к административной ответственности. В том числе речь идет о части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Санкция предусматривает предупреждение или штраф от 500 до 2 тысяч рублей.

Есть и гораздо более серьезное наказание. Если установлено, что родитель передал автомобиль человеку, который заведомо не имеет права управления, ему грозит штраф 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно о жутком ДТП – 12-летний ребенок угнал микроавтобус и устроил смертельную аварию.