Пьяный в хлам и без тормозов: молодой мотоциклист угробил пассажира в Кузбассе

Смертельное ДТП произошло ночью в июле прошлого года в Междуреченске.

Как установили следствие и суд, 19-летний водитель мотоцикла Regulmoto превысил допустимую скорость, наехал на бордюр, после чего вылетел на тротуар. В результате мотоцикл перевернулся.

– 33-летний пассажир спортбайка, находившийся во время ДТП на заднем сидении мотоцикла, получил травмы и погиб на месте, – сообщает полиция Кузбасса.

Медицинское освидетельствование показало, что содержание алкоголя в организме водителя почти в 12 раз превышало допустимую норму.

Кроме того, выяснилось, что у молодого человека не было прав. Сам мотоцикл не был зарегистрирован и застрахован. Погибший пассажир во время поездки также был без шлема.

Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Ему назначили 5 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии-поселении.

Кроме того, следующие два года кузбассовцу запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Он также обязан выплатить потерпевшей стороне 1 миллион рублей компенсации.

Ранее мы писали об ужасающей трагедии в Кузбассе – в ДТП погиб ребенок. Водителям предъявили обвинение.