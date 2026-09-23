Бабье лето или осень? Какую погоду ждать в Ставрополе

Потепление до +28 градусов ожидается в Ставрополе 23 сентября. Как сообщается в прогнозе на сайте Gismeteo, в этот день будет малооблачно, а осадков не предвидится.

Однако уже на следующий день в городе резко похолодает. Температура будет колебаться от +14 до +19 градусов. Также 24 сентября прогнозируют дождь – всего выпадет восемь миллиметров осадков.

В конце рабочей недели в Ставрополе по-прежнему будет идти дождь. Количество осадков, которые выпадут 25 числа, – 0,8 миллиметра. Также жителей города ждет прохладная ночь: температура опустится до +11 градусов. Днем она вырастет максимум до +18 градусов. Об этом сообщает NewsTracker.

Напомним, в ряде регионов России еще царит бабье лето. Так, например, в Тюмени до конца сентября сохранится аномальное тепло с дефицитом осадков.