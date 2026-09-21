Аномальное тепло в Тюмени: бабье лето задержится

Второе бабье лето пришло в Тюмень. Теплая и сухая погода задержится в областной столице до начала октября. Причиной аномального тепла стал мощный блокирующий антициклон, который завис над Уралом с эпицентром в Челябинской области.

– Именно он затягивает на юг Тюменской области раскаленный воздух из южных широт. Тепловой поток окажется настолько сильным, что дойдет даже до побережья Ямала, – отметил метеоролог Илья Винштейн в беседе с Nash Gorod.

Всю рабочую неделю, с 21 по 25 сентября, будет стоять почти летняя погода. Днем столбики термометров поднимутся до +18…+23°С, ночью температура составит +5…+8°С. Это на 4–6 градусов выше климатической нормы сентября.



Небольшое похолодание начнется лишь после 25 сентября, когда дневная температура опустится до +15…+18°С.