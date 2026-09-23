Заправка за 10 минут вместо двух часов: что изменилось с топливом в Волгограде

Обстановка с топливом в Волгограде и области по-прежнему остается непростой – перебои с поставками и локальные дефициты время от времени дают о себе знать. Однако за последнюю неделю ситуация заметно улучшилась: на фоне налаживания логистики и увеличения объемов поставок удается закрывать самые острые пробелы в обеспечении АЗС горючим. Об этом сообщает "НовостиВолгограда.ру".

Очереди на заправках стали совсем небольшими – автомобилисты проводят там от 10 до 30 минут. Еще пару недель назад ожидание могло растягиваться на час-два и дольше. При этом картина на АЗС меняется в течение дня: наиболее заполненными заправки бывают по утрам, когда фиксируется пик спроса – водители торопятся заправиться перед работой, а часть транспорта выходит на маршруты с полными баками.

По мере подвоза бензина топливо снова появляется по ходу дня: поставки идут волнами, и операторы стараются оперативно обновлять информацию о наличии марок. Но поздно вечером и ночью количество АЗС, где можно залить бензин, заметно сокращается – большинство точек либо исчерпывает остатки, либо не получает новых партий до утра. Это стоит учитывать тем, кто планирует дальние поездки или выезды ночью.

Цены на бензин, несмотря на сложности с логистикой и балансом спроса и предложения, растут гораздо медленнее, чем в докризисный период. Такая динамика отчасти связана с мерами регулирования и усиленным контролем за ценообразованием, а отчасти – с тем, что участники рынка стараются избегать резких скачков, чтобы не усугублять напряженность.

Осенью, когда сезонный спрос на топливо традиционно снижается, а многие нефтеперерабатывающие заводы выходят на полную мощность после планового и внепланового ремонта, наполняемость АЗС должна и дальше нарастать. Так, ожидается, что ситуация с топливом в регионе должна стабилизироваться в ближайшем будущем.