Сто особей, пять котят и микрофон в лесу: российские учёные записали голос редчайшего кота

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на REGIONS.Ru, наблюдения вели на базе "Черноголовка" в Подмосковье, где следили за самкой и пятью её котятами.

По данным ИПЭЭ РАН, столь подробного описания звуков этих животных раньше просто не существовало. При этом сами животные очень редкие, в Японии, где есть островная популяция этих диких кошек, осталось не более сотни особей.

Аудиокаталог создавали довольно просто: записывающие устройства автономно фиксировали в лесу звуки животных, а затем по характерным сигналам определяли, какие именно животные их издают.

Биоакустический анализ выявил главное: ритмичные "трещащие" призывы, которыми самка подзывает котят, принципиально отличаются от звуков домашних кошек – именно по ним диких лесных котов можно надёжно отличить от бродячих домашних на аудиозаписях. А мяуканье котят-дальневосточников почти не отличается от обычного кошачьего, поэтому для их распознавания этот метод не подходит.

Неожиданной находкой стало структурное сходство материнских призывных сигналов дальневосточного кота с сигналами африканских гепардов.