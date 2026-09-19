Идеальный овощ для сердца: врач назвала россиянам лучший продукт осени

О пользе тыквы диетолог Ольга Редина рассказала интернет – изданию "Подмосковье сегодня".

По словам специалиста, тыква – один из лучших продуктов для здоровья сердца и сосудов, поскольку ее мякоть богата калием и магнием. Эти вещества помогают организму поддерживать водный баланс, а калий способствует выведению лишней соли. Диетолог считает, что благодаря этому тыква может быть полезна людям с повышенным давлением.

Еще одно преимущество овоща – пектины.

– Пектины, которые содержатся в тыкве, связывают "плохой" холестерин и выводят его из организма, предотвращают образование бляшек в сосудах, – отметила врач.

При гипертонии и атеросклерозе эксперт рекомендует добавлять в рацион около 150–200 граммов запеченной или отварной тыквы. Также, по ее словам, можно пить свежевыжатый тыквенный сок перед едой.

Полезной тыква может оказаться и для людей с чувствительным желудком. Мягкая клетчатка не так сильно раздражает слизистую, а блюда из овоща могут быть частью щадящего рациона.

Однако здесь есть важный нюанс. По словам Рединой, при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни в стадии ремиссии и холецистите лучше выбирать простые блюда – например, тыквенный суп-пюре или кашу на воде.

– Важно помнить, что при гастрите с низкой кислотностью тыква может навредить, так как еще сильнее подавляет выработку желудочного сока, – подчеркнула диетолог.

Кроме того, овощ обладает мочегонным эффектом и помогает организму избавляться от лишней жидкости. А тыквенные семечки содержат кукурбитин – вещество, которое, по словам диетолога, может воздействовать на некоторых кишечных паразитов.