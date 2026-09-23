Забудьте о дорогих таблетках: врач раскрыла секрет фиолетового фрукта, который защищает от рака и продлевает молодость

Диетолог, гастроэнтеролог, гепатолог и психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала россиянам, почему сушеный инжир обязан быть в вашем ежедневном рационе для мощной профилактики рака.
В беседе с "Радио 1" диетолог Нурия Дианова предложила идеальную замену вредным десертам, которая быстро омолаживает организм и надежно уберегает от опасных опухолей. Речь идет об инжире. Продукт богат медью, магнием, калием, витаминами К и В6, а также растительной клетчаткой.
Главные факты о фрукте:
- Свежий инжир: Содержит меньше сахара. Безопасная разовая порция – 2-3 штуки (до 150 г). Большее количество дает сильный слабительный эффект, что полезно при запорах.
- Сушеный инжир: Отличается высокой концентрацией сахара и клетчатки. Для восполнения суточной нормы пищевых волокон достаточно съедать одну штуку в день.
- Защита от болезней: Баклажановый цвет плодам придают гликозиды. Эти соединения замедляют процессы старения и снижают риск развития рака.
– Это гликозиды с разной окраской – они дают нам молодость, уберегают от рака. Поэтому инжир хорош и в сушеном виде, и в свежем, – отметила диетолог.
Эксперт рекомендует есть инжир в качестве полезного десерта после основного приема пищи или использовать как самостоятельный перекус в сочетании с орехами и чаем.