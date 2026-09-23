Молодежь выбирает аренду: станет ли Россия страной съемщиков?

Для стран Западной Европы стал характерен термин generation rent – "поколение арендаторов". Причина – растущий разрыв между доходами и ценами на недвижимость. Согласно Global forever renter index, в Германии снимают жилье 53% населения, в Дании – 47,5%, в Австрии – 46%, в Португалии – около 38%. В среднем по ЕС показатель составляет 32%.

В России ситуация иная: по данным Росстата, только 10-12% граждан живут в съемных квартирах, а в Нижнем Новгороде – 13-15%. Остальные владеют жильем или долей в нем.

– В отличие от западной Европы у нас большая часть населения владеет приватизированным жильем, унаследованным от родственников. С учетом этих факторов, я не думаю, что россияне станут массово переходить от владения к аренде, – говорит доктор экономических наук Александр Золотов.

По его словам, нечто похожее на "поколение арендаторов" складывается в мегаполисах вроде Москвы, куда стремятся молодые люди со всей страны. Даже продав свои квартиры в регионах, они вряд ли смогут купить столичные "квадраты" – поэтому рынок аренды в больших городах растет.

Вице-президент Нижегородской гильдии риелторов Елена Соловьева отметила, что Нижний Новгород пережил несколько скачков спроса на аренду: после повышения ключевой ставки в 2022 году, после отмены льготной ипотеки и после изменений в семейной ипотеке.

– Тенденция с переходом на съем жилья действительно наблюдается, потому что она дешевле ипотеки, – подчеркнула эксперт.

При этом она добавила, что молодежь более мобильна, но с возрастом люди остепенятся и захотят собственные метры.

В США, где 32% населения снимают жилье, ситуация осложняется "скупкой Уолл-стрит": крупные фонды выкупают целые кварталы, чтобы сдавать их в аренду. Однако, по мнению научного руководителя Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича, в российских миллионниках такого не будет – хорошие участки дороги, а гарантий прибыли нет.

– Процесс по увеличению арендного рынка у нас действительно идет, но он пока не принял фундаментальный характер. Я считаю, что "конца света" не произойдет, и такие прогнозы преждевременны, – отметил эксперт.

Золотов добавил, что в США была другая история – с мигрантами и отсутствием государственного жилья, как в СССР. В Нижнем Новгороде, по его мнению, возможно лишь строительство отдельных доходных домов, но не массовый выкуп квартир. Об этом пишет NewsNN.