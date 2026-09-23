"Ничего катастрофического": экономисты объяснили рост наличных у россиян

По данным исследования Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС, с января по июнь 2026 года россияне нарастили запас наличных на 1,6 трлн рублей – прирост составил 8,8%. Годовой темп прироста ускорился с 6,3% в январе до 18,5% в июне. Только во втором квартале в обращение было выпущено 1 493,7 млрд рублей наличных – в 4,5 раза больше, чем годом ранее.

Причины комбинированные: смягчение монетарных условий и снижение ставок по вкладам сделали депозиты менее выгодными, выросли расходы бизнеса на эквайринг, добавились перебои в работе платежных сервисов и налоговые изменения. Нижегородская область не осталась в стороне: во втором квартале выдачи наличных в регионе составили 290,2 млрд рублей при поступлениях 254,8 млрд – разница в 35,4 млрд ушла на руки жителям.

– Если посмотреть длинный ряд за последние 15-20 лет, такие проблемы у нас уже были – они проходили, все возвращалось на круги своя. Для банковской системы опасного ничего нет, для экономики тоже, – отметил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Эксперты выделяют три ключевых фактора: перебои с интернетом вынуждают держать деньги при себе, малый и средний бизнес на фоне роста налогов частично уходит в неформальный сектор, а снижение ставок по депозитам перестало устраивать тех, чья личная инфляция выше официальной. Заведующий кафедрой экономической теории ННГУ им. Лобачевского Александр Золотов добавил, что ситуация показывает хрупкость безналичной оплаты.

При этом долгосрочный тренд на сокращение доли наличных сохраняется: в октябре 2020 года на них приходилось 21,8% денежной массы, в июне 2026-го – уже 14,7%. Что касается цифрового рубля, Остапкович считает, что массового распространения пока не будет – люди будут присматриваться к нему полгода-год. Золотов согласен, что попытки избежать нового инструмента будут, но в перспективе наличные продолжат вытесняться.

Об этом пишет NewsNN.