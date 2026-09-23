Миллионы на котиках: почему новый тренд в лечении кошек может стоить им жизни

Рынок нетрадиционной ветеринарии в РФ стремительно растет, но несет смертельную угрозу для питомцев.
В России набирают популярность альтернативные методы лечения животных: остеопатия, хиропрактика и гирудотерапия. Стоимость одного сеанса составляет от 3 до 10 тысяч рублей, а доходы специалистов достигают 1 миллиона рублей в месяц. Владельцы выбирают эти услуги ради экономии, однако подвергают кошек серьезному риску.
Член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев в беседе с Pravda.Ru отметил, что нетрадиционная медицина не имеет доказанной эффективности. Процедуры часто проводят люди без профильного образования и знаний анатомии.
Главные опасности альтернативного лечения:
- Отсутствие диагностики. Вмешательство вслепую маскирует опасные патологии и угрожает жизни животного.
- Сильный стресс. Кошки крайне эмоциональны. Процедуры вроде иглоукалывания требуют неподвижности, что наносит животному тяжелую психологическую травму.
- Невозможность оценки. Животное не может рассказать об улучшении или ухудшении самочувствия после манипуляций.
Как безопасно помочь питомцу:
Откажитесь от сомнительных практик в пользу доказательной медицины. При недомогании кошки обращайтесь к квалифицированным врачам и сдавайте необходимые анализы. Для безопасной реабилитации опорно-двигательного аппарата используйте проверенные методы – например, занятия на подводной беговой дорожке.