Миллионы на котиках: почему новый тренд в лечении кошек может стоить им жизни

В России набирают популярность альтернативные методы лечения животных: остеопатия, хиропрактика и гирудотерапия. Стоимость одного сеанса составляет от 3 до 10 тысяч рублей, а доходы специалистов достигают 1 миллиона рублей в месяц. Владельцы выбирают эти услуги ради экономии, однако подвергают кошек серьезному риску.

Член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев в беседе с Pravda.Ru отметил, что нетрадиционная медицина не имеет доказанной эффективности. Процедуры часто проводят люди без профильного образования и знаний анатомии.

Главные опасности альтернативного лечения:

Отсутствие диагностики. Вмешательство вслепую маскирует опасные патологии и угрожает жизни животного.

Вмешательство вслепую маскирует опасные патологии и угрожает жизни животного. Сильный стресс. Кошки крайне эмоциональны. Процедуры вроде иглоукалывания требуют неподвижности, что наносит животному тяжелую психологическую травму.

Кошки крайне эмоциональны. Процедуры вроде иглоукалывания требуют неподвижности, что наносит животному тяжелую психологическую травму. Невозможность оценки. Животное не может рассказать об улучшении или ухудшении самочувствия после манипуляций.

Как безопасно помочь питомцу:

Откажитесь от сомнительных практик в пользу доказательной медицины. При недомогании кошки обращайтесь к квалифицированным врачам и сдавайте необходимые анализы. Для безопасной реабилитации опорно-двигательного аппарата используйте проверенные методы – например, занятия на подводной беговой дорожке.