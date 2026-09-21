Секретный триггер мозга: что заставляет людей заводить кошек

В беседе с изданием "Абзац" психолог Александра Миллер назвала скрытые причины популярности кошек. По ее словам, выбор этих питомцев обусловлен нейробиологией и психологией:

• Выброс дофамина. Кошки всю жизнь сохраняют инфантильные черты (большие глаза, короткие лапы). Это включает у человека природный инстинкт заботы.

– Мы покупаем не животное. Мы покупаем дофамин. Посмотрите на котенка. Большая голова, короткие лапы, огромные глаза. Это инфантильная морфология – набор признаков, который эволюция вшила в наш мозг как триггер заботы. И кошка – единственное животное, которое сохраняет эти признаки во взрослом возрасте. Кошка остается "вечным ребенком", – отметила эксперт.

• Эффект "безопасного хищника". Наблюдение за миниатюрной копией дикого зверя дает мозгу дополнительное удовольствие.

• Терапия без осуждения. Кошки не оценивают хозяина. Это позволяет человеку расслабиться и быть собой.

• Психологический комфорт. Питомцы помогают людям с травмами выстраивать здоровые личные границы.

• Физиологическая польза. Поглаживание шерсти и кошачье урчание физически снижают стресс и нормализуют артериальное давление.

Ранее специалисты аналитического агентства Seasia Stats выяснили, что Россия занимает первое место в мире по доле семей с кошкам. По данным за 2025–2026 годы, хотя бы одна кошка живет примерно в 59% российских семей, передает издание URA.RU.