Цифровой след выдаст всё: как ФНС находит скрытые заработки россиян

Как отметила эксперт в беседе с Pravda.Ru, налоговая служба отслеживает цифровой след любых финансовых операций. Инспекторы анализируют не только банковские выписки, но и соцсети, объявления на маркетплейсах и даже устройства, с которых идут переводы.

Главные факты и риски для граждан:

Уголовная ответственность. За скрытые доходы грозят доначисления и штрафы. Если сумма неуплаченного налога превысит 2,7 млн рублей за три года, возбуждается уголовное дело.

За скрытые доходы грозят доначисления и штрафы. Если сумма неуплаченного налога превысит 2,7 млн рублей за три года, возбуждается уголовное дело. Проверка за 10 лет. Стандартный срок налоговой проверки составляет 3 года. Однако закон позволяет инспекторам изучать историю операций за последние 10 лет и начислять долги за весь этот период.

Стандартный срок налоговой проверки составляет 3 года. Однако закон позволяет инспекторам изучать историю операций за последние 10 лет и начислять долги за весь этот период. Уловки больше не работают. Легенды о внезапном наследстве, быстрая смена банка или переводы между физлицами не помогут скрыть деньги. Базы ФНС и Центробанка полностью интегрированы.

Легенды о внезапном наследстве, быстрая смена банка или переводы между физлицами не помогут скрыть деньги. Базы ФНС и Центробанка полностью интегрированы. Банкротство не спасет. Процедура банкротства не списывает обязательства перед государством.

Сейчас фискальные органы сосредоточены на крупных неплательщиках. Однако эксперты предупреждают: поэтапно этот жесткий контроль охватит всех граждан, ведущих расчеты вне правового поля. Единственный способ избежать санкций – полная прозрачность движения капитала.