Кровавое застолье: разъяренный кузбассовец порезал возлюбленную

Ночью в Междуреченске экипаж Росгвардии приехал к многоквартирному дому на проспекте Коммунистическом. Поступил сигнал о противоправных действиях. В одной из квартир стражи порядка увидели потерпевшую с ранением ноги. Женщине уже оказывали помощь медики.

– Там же стражи правопорядка задержали предполагаемого виновника – 46-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, – отметили в пресс-службе Росгвардии.

По предварительной информации, всё началось с совместного застолья. Между сожителями вспыхнул словесный конфликт. Во время ссоры мужчина взял кухонный нож и ударил женщину в правую ногу. После случившегося он самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи. А по сигналу медиков оперативно прибыл экипаж Росгвардии.

На месте росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции. Медики оказали помощь потерпевшей. Сейчас все обстоятельства выясняются – по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Росгвардейцы в Кузбассе не первый раз успокаивают дебоширов. Ранее VSE42.RU рассказывал, как в Междуреченске задержали 38-летнего мужчину, который напал на двух девушек возле общежития.