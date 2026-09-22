Общество

Кровавое застолье: разъяренный кузбассовец порезал возлюбленную

Житель Междуреченска пырнул сожительницу ножом в ногу во время ссоры.

Ночью в Междуреченске экипаж Росгвардии приехал к многоквартирному дому на проспекте Коммунистическом. Поступил сигнал о противоправных действиях. В одной из квартир стражи порядка увидели потерпевшую с ранением ноги. Женщине уже оказывали помощь медики.

– Там же стражи правопорядка задержали предполагаемого виновника – 46-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, – отметили в пресс-службе Росгвардии.

По предварительной информации, всё началось с совместного застолья. Между сожителями вспыхнул словесный конфликт. Во время ссоры мужчина взял кухонный нож и ударил женщину в правую ногу. После случившегося он самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи. А по сигналу медиков оперативно прибыл экипаж Росгвардии.

На месте росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции. Медики оказали помощь потерпевшей. Сейчас все обстоятельства выясняются – по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Росгвардейцы в Кузбассе не первый раз успокаивают дебоширов. Ранее VSE42.RU рассказывал, как в Междуреченске задержали 38-летнего мужчину, который напал на двух девушек возле общежития.

Фото: VSE42.Ru
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