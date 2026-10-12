В Новокузнецке открылась "Школа юного инженера": проект лицеистов получил грант

В лицее № 35 Новокузнецка стартовала "Школа юного инженера". Образовательный проект стал победителем грантового конкурса "ЕВРАЗ: город друзей – город идей!" и получил 700 тыс. рублей на реализацию.
Планшет юного инженера
На открытии школы прошел мастер-класс "Знакомство и сборка простой модели" – он дал участникам первое представление о конструировании. На средства гранта закупили 25 комплектов конструкторов со смартхабом, двигателем, датчиками наклона и движения, а также планшеты для управления. Эти наборы станут основой практических занятий по робототехнике.
Школьники познакомятся с основами программирования, механики и электроники, научатся конструировать и программировать роботов, а также будут развивать навыки командной работы, логики и креативного мышления. Обучение сочетает теорию, практику, работу над собственными проектами и соревновательную составляющую. Итогом программы станет выставка проектов и соревнования роботов.
Школа юного инженера
– ЕВРАЗ комплексно поддерживает инженерное образование на юге Кузбасса. В девяти школах Новокузнецка и Прокопьевска открыты инженерные классы. За два года инвестиции компании в оснащение кабинетов, дополнительное образование и поддержку педагогов достигли 56 млн рублей, – отметил начальник управления по обучению и развитию персонала ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Домнышев.
Цель проекта – сформировать у детей базовые инженерные и технические компетенции через практическое обучение и поддержать интерес к востребованным на рынке труда профессиям.