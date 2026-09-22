Рекордный экспорт и растущие цены: почему в США спорят о запрете вывоза дизельного топлива

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ограничить экспорт дизельного топлива из США – на фоне рекордного скачка цен до $6,51 за галлон.
В США разгорается спор вокруг экспорта дизельного топлива. Администрация Дональда Трампа изучает возможность сократить вывоз ДТ за пределы страны – причиной стал рекордный рост цен, достигших $6,51 за галлон.
С инициативой ввести ограничения к президенту обратились республиканцы, представляющие сельскохозяйственные штаты. Их цель – снизить затраты фермерских хозяйств в преддверии промежуточных выборов. При этом о дефиците топлива внутри страны в обращениях не упоминается.
Как отмечает Politico, против этой идеи выступает американский нефтегазовый бизнес. Разговоры о запрете экспорта дизеля велись и раньше, однако Белый дом каждый раз отрицал, что готовит подобные меры.
По данным Управления энергетической информации США (EIA), внутреннее производство дизеля (distillate fuel oil) в 2025–2026 годах держится на высоком уровне – 4,8–5,3 млн баррелей в сутки. В июле 2026 года показатель достиг в среднем 5,3 млн б/с.
США экспортируют значительную часть производимого дизеля, и в 2026 году эти объемы обновили исторические максимумы. В 2025 году экспорт в среднем составлял около 1 млн б/с. Основные направления поставок – Мексика, Чили, Бразилия. В начале августа 2026 года недельный объем экспорта дистиллятов достиг рекордных 1,9 млн б/с.
Таким образом, при производстве около 5 млн б/с США вывозят примерно 1–1,9 млн б/с дизельного топлива. Об этом пишет "Нефть и Капитал".