Тихий убийца: как офисная рутина незаметно разрушает ваше сердце

Хроническое психоэмоциональное напряжение годами разрушает сердечно-сосудистую систему через скрытое воспаление. Процесс износа сосудов протекает без симптомов и может длиться десятилетиями. Итог – ранняя гипертония и инсульты даже у молодых людей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Института персонализированной кардиологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Филипп Копылов.

В главной группе риска находятся офисные сотрудники, особенно менеджеры среднего звена. Они ежедневно испытывают системное давление, балансируя между требованиями руководства и ошибками подчиненных. Кардиологи подчеркивают: реальную угрозу несут не разовые потрясения, а именно ежедневный, фоновый стресс на работе или в личной жизни.

Как сохранить здоровье и вовремя заметить опасность:

• Контролируйте артериальное давление. Важно выявить признаки гипертонии на самых ранних этапах, когда они еще незаметны.

• Следите за качеством сна. Тревога и частые ночные пробуждения – первые сигналы гормонального сбоя и избытка кортизола.

• Не игнорируйте физический дискомфорт. Боль в груди перед походом на работу часто говорит не о сердечном приступе, а о критическом истощении нервной системы.

• Устраните источник напряжения. Если работа или токсичное окружение вызывают постоянное страдание, их необходимо сменить. Врачи отмечают, что это буквально вопрос сохранения жизни.