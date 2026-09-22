Бросай скроллить ленту: филолог объяснила, почему читать снова модно

Как отметила филолог Марина Кулакова в беседе с ИА "Время Н", книги не исчезнут под натиском "цифры" – скорее, они будут существовать вместе. Она обратила внимание, что искусственный интеллект учится на результатах работы человеческого разума.

– Без живого творческого ума никакой алгоритм невозможен – он лишь помощник, который может структурировать данные и анализировать тексты. Но само творческое движение души присуще только человеку, – сказала собеседница СМИ.

По её мнению, подобный помощник даст человеку дополнительные возможности для развития. При этом важно осознавать, что творческую реальность, формирующую душу, человек создаёт только благодаря собственным усилиям, уточнила специалист.

Филолог отметила, что творческое начало всегда остаётся основой любого процесса. По этой причине чтение и не теряет популярности: оно помогает вновь обрести глубину восприятия, недоступную при бесконечном просмотре коротких роликов.