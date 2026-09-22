Устали еще до завтрака? Психолог объяснила, что незаметно съедает силы жителей мегаполисов

В беседе с Pravda.Ru эксперт назвала главные причины эмоционального истощения жителей мегаполисов:

• Информационный перегруз (возраст 25–34 года). Мозг тратит одинаковое количество энергии на реальные задачи и просмотр интернет-контента. В результате человек чувствует сильную усталость еще до начала рабочего дня.

• Иллюзия чужого успеха. Постоянное сравнение себя с идеальными образами блогеров вызывает чувство неполноценности и разрушает психику.

• Сложная логистика. Активные поездки по большому городу забирают массу сил. Для восстановления психики и снижения уровня кортизола необходим регулярный отдых на природе.

• Родительская гиперопека (возраст старше 35 лет). Тотальный контроль и постоянное сопровождение детей на кружки не оставляют времени на себя. Совмещение таких нагрузок с работой приводит к тяжелому выгоранию и потере продуктивности.

Психолог подчеркнула, что для сохранения ментального здоровья критически важно соблюдать информационную гигиену и не игнорировать потребность в личном отдыхе.