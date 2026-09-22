Устали еще до завтрака? Психолог объяснила, что незаметно съедает силы жителей мегаполисов

Психолог-консультант Мария Громова рассказала, почему многие жители больших городов теряют энергию до начала дня. По ее словам, мозг работает на износ, пока человек листает ленту.
В беседе с Pravda.Ru эксперт назвала главные причины эмоционального истощения жителей мегаполисов:
• Информационный перегруз (возраст 25–34 года). Мозг тратит одинаковое количество энергии на реальные задачи и просмотр интернет-контента. В результате человек чувствует сильную усталость еще до начала рабочего дня.
• Иллюзия чужого успеха. Постоянное сравнение себя с идеальными образами блогеров вызывает чувство неполноценности и разрушает психику.
• Сложная логистика. Активные поездки по большому городу забирают массу сил. Для восстановления психики и снижения уровня кортизола необходим регулярный отдых на природе.
• Родительская гиперопека (возраст старше 35 лет). Тотальный контроль и постоянное сопровождение детей на кружки не оставляют времени на себя. Совмещение таких нагрузок с работой приводит к тяжелому выгоранию и потере продуктивности.
Психолог подчеркнула, что для сохранения ментального здоровья критически важно соблюдать информационную гигиену и не игнорировать потребность в личном отдыхе.