Пернатый рейс: в аэропорту Красноярска встретили почти тысячу попугаев из Кыргызстана

Крупная партия декоративных птиц прибыла в Красноярск из Кыргызстана – из села Кашкар-Кыштак. Специалисты краевого Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 915 попугаев. Как уточнили в пресс-службе ведомства, всего насчитали четыре вида пернатых: волнистые, кореллы, ожереловые и неразлучники.

Перевозка птиц осуществлена с соблюдением всех ветеринарно-санитарных требований России и Таможенного союза. Сейчас попугаи размещены в специально подготовленном помещении, где проходят карантин.

Груз предназначен для предпринимателя, который занимается разведением и содержанием декоративных птиц.

Отметим, что это уже восьмая партия пернатых, ввезенная из Кыргызстана в 2026 году. Всего за год в Красноярск "прилетели" 7,9 тысячи попугаев. Об этом пишет "КП-Красноярск".