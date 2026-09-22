Общество

Пернатый рейс: в аэропорту Красноярска встретили почти тысячу попугаев из Кыргызстана

В международном аэропорту Красноярска специалисты краевого Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 915 попугаев, прибывших из Кыргызстана.

Крупная партия декоративных птиц прибыла в Красноярск из Кыргызстана – из села Кашкар-Кыштак. Специалисты краевого Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 915 попугаев. Как уточнили в пресс-службе ведомства, всего насчитали четыре вида пернатых: волнистые, кореллы, ожереловые и неразлучники.

Перевозка птиц осуществлена с соблюдением всех ветеринарно-санитарных требований России и Таможенного союза. Сейчас попугаи размещены в специально подготовленном помещении, где проходят карантин.

Груз предназначен для предпринимателя, который занимается разведением и содержанием декоративных птиц.

Отметим, что это уже восьмая партия пернатых, ввезенная из Кыргызстана в 2026 году. Всего за год в Красноярск "прилетели" 7,9 тысячи попугаев. Об этом пишет "КП-Красноярск".

Фото: VSE42.Ru
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