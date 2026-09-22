1,7 тонны добра: пермяки завалили зоопарк кабачками и яблоками

Осенний урожай пермяков нашел необычное применение. Жители города и края принесли в местный зоопарк овощи и фрукты – их общий вес потянул на 1,7 тонны. Как отметили в телеграм-канале учреждения, это сопоставимо с целым семейством хайлендских коров, обитающих в зоне "Горный мир".



Львиную долю подарков составили традиционные кабачки – именно их чаще всего несли пермяки. Кроме того, животным принесли яблоки, картошку, красную черёмуху, черноплодную рябину, головы подсолнечника и душистые травы.



Часть подарков используют для осеннего украшения вольеров, часть пойдет на корм питомцам, а какие-то продукты заморозят на зиму.

– Мы благодарим всех неравнодушных жителей Перми и края, кто решил поделиться результатами дачных трудов с обитателями Пермского зоопарка! – обратились к любителям животных сотрудники зверинца.

Об этом пишет Properm.ru.