Сезон гона начался: почему осенью лоси выходят на дороги и как не стать жертвой ДТП

Осень – время, когда лесные обитатели особенно опасны для водителей. У лосей начинается период гона: самцы в поисках самок преодолевают огромные расстояния, ведут себя агрессивно и практически теряют чувство самосохранения. Именно поэтому начало осени традиционно становится пиком аварий с участием диких животных.

По оперативным данным Госавтоинспекции МВД России, за восемь месяцев 2026 года на российских дорогах произошло почти 500 ДТП, связанных с наездом на животных. В этих авариях погибли 68 человек, ещё 585 получили травмы.

Ханты-Мансийский автономный округ – один из регионов, где такие встречи на трассах случаются особенно часто. По данным ГИБДД, за восемь месяцев 2026 года в Югре зарегистрировано несколько ДТП с наездом на животных: один человек погиб, трое пострадали.

– Столкновение с лосем весом 350–450 кг на скорости 90 км/ч и выше по тяжести последствий равносильно въезду в бетонную стену, – предупреждает Госавтоинспекция.

Заметив лося у обочины, снизьте скорость и будьте готовы к экстренному торможению, даже если зверь ещё не вышел на проезжую часть.



Если животное уже на дороге – остановитесь и включите аварийную сигнализацию. Не пытайтесь объехать его: поведение дикого зверя непредсказуемо, а резкий манёвр может привести к потере управления. Оставайтесь в машине – выход из автомобиля может спровоцировать агрессию, особенно со стороны медведя или испуганного лося-самца в период гона.



Особое внимание стоит уделять знакам 1.27 "Дикие животные". Их устанавливают там, где уже произошло не менее трёх ДТП, но лось может выскочить в любом месте.



Ночью будьте вдвое внимательнее: животные активнее в тёмное время суток – примерно с 20:00 до 8:00. Используйте дальний свет там, где это безопасно, и вовремя переключайтесь на ближний при встречном транспорте.

Наезд на животное – это официально признанное ДТП. Покидать место аварии нельзя: за это грозит лишение прав на срок до 1,5 лет или административный арест до 15 суток. При установлении вины водителя придётся возместить ущерб природе: за сбитого лося – 80 000 рублей.



Период гона у лосей длится с конца августа до середины, а иногда и до конца октября. В это время предугадать поведение зверя невозможно – главная задача водителя снизить скорость и минимизировать риски для всех участников движения. Об этом пишет Ugra-news.ru.