Непогода наступает: мокрый снег накроет большую часть Якутии

Осенняя погода в Якутии вновь решила испытать жителей республики на прочность. По данным синоптиков, во вторник, 22 сентября, мокрый снег накроет большинство районов. Однако это не значит, что непогода будет везде – исключением станут северо-западные и Колымо-Индигирские районы, где осадков преимущественно не ожидается.

Тем, кто планирует провести этот день на юге, востоке или юго-востоке республики, стоит быть внимательнее: там пройдет умеренный снег. Особенно сложная ситуация сложится ночью в Усть-Майском районе – местами снегопад будет сильным.

Ветер также внесет свои коррективы. В основном он будет умеренным, но порывы могут достигать 9-14 метров в секунду.

– Ночью на побережье возможно усиление ветра до 15-17 метров в секунду, – предупреждает КП-Якутия.

Что касается температур, то ночью столбики термометров покажут от – 4 до +1 градуса. При прояснении похолодает сильнее – до – 4...-9 градусов.

Днем погода будет более комфортной: в среднем от +3 до +8 градусов. Настоящее тепло ожидает западные районы, где воздух прогреется до +10...+15 градусов. На побережье будет прохладнее – от 0 до +5 градусов.