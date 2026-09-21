"Я на них молился": Басилашвили пожелал победы московскому "Динамо"

Легендарный актер Олег Басилашвили, известный по ролям Воланда в "Мастере и Маргарите" и Самохвалова в "Служебном романе", заявил, что московскому "Динамо" по силам победить в текущем розыгрыше РПЛ. Команда выиграла пять матчей подряд и во время перерыва на сборные занимает второе место в турнирной таблице, уступая два очка "Краснодару".

– Я ведь был страстным болельщиком "Динамо". Когда я жил в Москве, то мальчишкой ходил на все матчи, если находились деньги на билет, – признался Басилашвили в интервью "КП-Петербург".

Актер перечислил ту великую команду, за которую болел в юности: вратарь Алексей Хомич, защитники Семичастный, Радикорский, Петров, а также Бесков, Блинков, Карцев, Малявкин, Сальников.

– Это были мои боги. Боги! Я на них молился. Потом я тоже стал играть в футбол, – добавил он.

Кумиром Басилашвили был вратарь Алексей Хомич. По его словам, сейчас его внук тоже играет в футбол. Следить пристально за выступлениями "Динамо" сейчас у Басилашвили не получается, но он желает клубу только лучшего.