Кто набрал в Кузбассе больше всех на выборах – имена депутатов-чемпионов

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги голосования в Кемеровской области по одномандатным округам.
По состоянию на 17:00 понедельника, 21 сентября, в Кузбассе определились победители депутатских выборов по одномандатным округам, следует из онлайн-трансляции на сайте ЦИК.
Итоги по Кемеровскому округу № 102:
- Антон Горелкин (Единая Россия) – 69,16%;
- Артём Николаев (ЛДПР) – 8,39%;
- Алексей Горшков (КПРФ) – 8,23%.
По Прокопьевскому округу № 103:
- Вячеслав Петров ("Единая Россия") – 67,12%;
- Кирилл Правдин (ЛДПР) – 9,29%;
- Михаил Боборыкин (КПРФ) – 7,92%.
По Заводскому округу № 104:
- Павел Федяев ("Единая Россия") – 68,78%;
- Ярослав Рудниченко (ЛДПР) – 9,76%;
- Олеся Терзицкая (КПРФ) – 8,75%.
По Новокузнецкому округу № 105:
- Олег Матвейчев ("Единая Россия") – 61, 71%;
- Леонид Бураков (КПРФ) – 12,75%;
- Мария Городештян (ЛДПР) – 11,01%.
Также в Кузбассе проходили выборы в горсоветы и областное Заксобрание. По ним результатов пока нет, областной избирком их пока не публиковал.
Ранее сообщалось, что на выборах в Кузбассе сообщали о нарушениях, но проверка их не подтвердила.