Кто набрал в Кузбассе больше всех на выборах – имена депутатов-чемпионов

По состоянию на 17:00 понедельника, 21 сентября, в Кузбассе определились победители депутатских выборов по одномандатным округам, следует из онлайн-трансляции на сайте ЦИК.

Итоги по Кемеровскому округу № 102:

Антон Горелкин (Единая Россия) – 69,16%;

Артём Николаев (ЛДПР) – 8,39%;

Алексей Горшков (КПРФ) – 8,23%.

По Прокопьевскому округу № 103:

Вячеслав Петров ("Единая Россия") – 67,12%;

Кирилл Правдин (ЛДПР) – 9,29%;

Михаил Боборыкин (КПРФ) – 7,92%.

По Заводскому округу № 104:

Павел Федяев ("Единая Россия") – 68,78%;

Ярослав Рудниченко (ЛДПР) – 9,76%;

Олеся Терзицкая (КПРФ) – 8,75%.

По Новокузнецкому округу № 105:

Олег Матвейчев ("Единая Россия") – 61, 71%;

Леонид Бураков (КПРФ) – 12,75%;

Мария Городештян (ЛДПР) – 11,01%.

Также в Кузбассе проходили выборы в горсоветы и областное Заксобрание. По ним результатов пока нет, областной избирком их пока не публиковал.

Ранее сообщалось, что на выборах в Кузбассе сообщали о нарушениях, но проверка их не подтвердила.