Политика

Кто набрал в Кузбассе больше всех на выборах – имена депутатов-чемпионов

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги голосования в Кемеровской области по одномандатным округам.

По состоянию на 17:00 понедельника, 21 сентября, в Кузбассе определились победители депутатских выборов по одномандатным округам, следует из онлайн-трансляции на сайте ЦИК.

Итоги по Кемеровскому округу № 102:

  • Антон Горелкин (Единая Россия) – 69,16%;
  • Артём Николаев (ЛДПР) – 8,39%;
  • Алексей Горшков (КПРФ) – 8,23%.

По Прокопьевскому округу № 103:

  • Вячеслав Петров ("Единая Россия") – 67,12%;
  • Кирилл Правдин (ЛДПР) – 9,29%;
  • Михаил Боборыкин (КПРФ) – 7,92%.

По Заводскому округу № 104:

  • Павел Федяев ("Единая Россия") – 68,78%;
  • Ярослав Рудниченко (ЛДПР) – 9,76%;
  • Олеся Терзицкая (КПРФ) – 8,75%.

По Новокузнецкому округу № 105:

  • Олег Матвейчев ("Единая Россия") – 61, 71%;
  • Леонид Бураков (КПРФ) – 12,75%;
  • Мария Городештян (ЛДПР) – 11,01%.

Также в Кузбассе проходили выборы в горсоветы и областное Заксобрание. По ним результатов пока нет, областной избирком их пока не публиковал.

Ранее сообщалось, что на выборах в Кузбассе сообщали о нарушениях, но проверка их не подтвердила.

Фото: ЦИК РФ
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