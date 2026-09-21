"Волшебные" ручки и странный наблюдатель: какие "нарушения" были на выборах в Кузбассе

Также в тг-каналах разошлись истории о том, что с участка якобы выгнали наблюдателя, на другом – запретили вести съёмку, а ещё на одном – неправильно опечатали ящик для бюллетеней.

Владислав Овчинников указал, что указанный наблюдатель повёл себя довольно странно: пришёл под конец дня и без паспорта. Съёмку запретили, так как вести её можно лишь по согласованию и со строго определённого места, что было нарушено заявителем. Что касается информации о неправильно опечатанном ящике, она вообще не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе не было нарушений на выборах, а явка приблизилась к 70%.