"Волшебные" ручки и странный наблюдатель: какие "нарушения" были на выборах в Кузбассе

Депутатские выборы, состоявшиеся 18, 19 и 20 сентября в Кемеровской области, прошли без нарушений, способных повлиять на результаты. Наблюдатели, присутствовавшие на участках, также не сообщали об изъянах, однако в соцсети попали истории о нарушениях, о чём рассказал журналистам в понедельник председатель Общественной палаты Кузбасса Владислав Овчинников.
– Отрабатывали сообщения, появившиеся в соцсетях. Одна из историй – чудо-ручки, которые якобы можно стереть. Некто жаловался, что на участке ими заменили вообще все ручки. Мы проверили – ничего такого не подтвердилось, – сказал Овчинников.
Также в тг-каналах разошлись истории о том, что с участка якобы выгнали наблюдателя, на другом – запретили вести съёмку, а ещё на одном – неправильно опечатали ящик для бюллетеней.
Владислав Овчинников указал, что указанный наблюдатель повёл себя довольно странно: пришёл под конец дня и без паспорта. Съёмку запретили, так как вести её можно лишь по согласованию и со строго определённого места, что было нарушено заявителем. Что касается информации о неправильно опечатанном ящике, она вообще не подтвердилась.
Ранее сообщалось, что в Кузбассе не было нарушений на выборах, а явка приблизилась к 70%.