Кузбасс завалили свежими ягодами из-за границы – что привезли

Крупную партию свежего лакомства из Киргизии доставили в Кузбасс 14 сентября. В нее вошли: 1,5 т клубники, 840 кг малины, 140 кг ежемалины.

Перед тем как отправить ягоды на продажу, специалисты Россельхознадзора провели фитосанитарный контроль. Они осмотрели всю партию и вместе со специалистами Западно-Сибирского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" отобрали образцы для лабораторных исследований.

– По результатам исследований карантинные объекты не выявлены, – отметили в ведомстве.

После получения результатов специалисты выдали документы, разрешающие продажу лакомства в регионе.

Всего с начала сезона в 2026 году в Кузбасс уже завезли 33,6 тонны свежих ягод. Больше всего приходится на клубнику – 20,3 тонны, то есть свыше 60% всех поставок. На втором месте малина – 6,1 тонны, затем идут черешня – 3,6 тонны, ежемалина – 3,1 тонны, вишня – 440 кг, и смородина – 80 кг.

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