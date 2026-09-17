Кузбасс завалили луком из Казахстана

В Кемеровской области 8 и 10 сентября специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проверили 264 тонны репчатого лука, который приехал из Республики Казахстан.

Как сообщает ведомство, всего с начала года и до 15 сентября в Кузбасс из Казахстана завезли уже 2,3 тысячи тонн лука. По данным надзорного органа, это почти в 1,3 раза больше, чем за такой же период 2025 года, когда в регион поступило 1,8 тысячи тонн.

Сотрудники управления вместе со специалистами Западно-Сибирского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" осмотрели подкарантинную продукцию и отобрали образцы для лабораторной экспертизы. Выяснилось, что фитосанитарное состояние партии в порядке – карантинных объектов в луке не нашли.

– На продукцию были выданы акты карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающие право на её использование по назначению, – раскрыли в ведомстве.

Ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что сотни тонн овощей и фруктов из Казахстана и Киргизии попадут на полки кузбасских магазинов.