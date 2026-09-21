Прокуратура заставила женщину из Кузбасса работать бесплатно: причины

Промышленновский районный суд вынес приговор 37-летней местной жительнице. Её признали виновной в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Как установил суд, женщина села пьяной за руль Chevrolet Lanos и поехала по посёлку Промышленная, где попалась сотрудникам ГИБДД. Их прибор показал наличие алкоголя в организме.

По данным областной прокуратуры, ранее она уже привлекалась за пьяную езду. В марте 2026 года ей назначили штраф – 30 тысяч рублей. Но выводов она не сделала.

– Вину в инкриминируемом деянии женщина признала, – подчеркнули в прокуратуре Кемеровской области.

Суд учёл позицию обвинителя и назначил наказание: 200 часов обязательных работ и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 1 год 8 месяцев.

В ведомстве также отметили, что Chevrolet Lanos, принадлежащий осуждённой и использованный при совершении преступления, конфисковали в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.