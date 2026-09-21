Вертолет с медиком на борту совершил жесткую посадку в Красноярском крае

В поселке Суломай Эвенкийского района Красноярского края вечером 20 сентября совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа".
Жесткая посадка вертолета Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" произошла в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района Красноярского края. О случившемся сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Инцидент произошел 20 сентября около 23:00.
Воздушное судно выполняло санитарный рейс по маршруту Байкит – Суломай. На борту находились четыре человека: три члена экипажа и медицинский работник.
– По предварительным данным, погибших нет, – говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Об этом пишут sibnovosti.ru.
Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что в аэропорту Волгограда совершил вынужденную посадку Airbus A-320 авиакомпании "Россия", летевший из Санкт-Петербурга в Сочи. Причиной стало резкое ухудшение здоровья пассажира.