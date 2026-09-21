Грибы чуть не довели кузбассовца до беды: мужчина провёл в лесу несколько часов

Как сообщает ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кузбасса", диспетчеру Кемеровской областной поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что мужчина собирал грибы в лесном массиве между деревнями Барановка и Новая Балахонка и заблудился.
Спасатели Кемеровского поискового аварийно-спасательного отряда вместе с кинологическим расчётом прибыли на место.
– Они оперативно определили координаты потерявшегося, – отметили в пресс-службе ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кузбасса".
Благодаря профессионализму работников мужчину нашли, благополучно вывели из леса и передали родственникам.
От медицинской помощи потерявшийся отказался.
Ранее VSE42.RU сообщал о другом случае в Новокузнецке – там мужчина выпал из окна третьего этажа и оказался на козырьке пункта выдачи Wildberries.