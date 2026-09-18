Упал с 3 этажа и застрял на козырьке: как спасатели вызволяли кузбассовца из ловушки

Как сообщает Защита населения и территории города Новокузнецка, 16 сентября в Центральном районе произошёл случай, который снова доказал: будни спасателей – это постоянная готовность. По данным организации, мужчина выпал из окна 3-го этажа и оказался на козырьке пункта выдачи Wildberries.

Спасатели мгновенно прибыли на место и оказали необходимую помощь кузбассовцу.

– Пострадавший был бережно эвакуирован с высоты, получил необходимую помощь и был передан врачам, – отметили в пресс-службе Защиты населения и территории г. Новокузнецка.

Но это лишь часть работы. Также спасатели сообщили, что параллельно в Заводском районе велись работы по распиловке аварийных деревьев. А на полигоне поисково-спасательной службы продолжались сборы по высотной подготовке. Ведь чтобы спасать других, нужно постоянно совершенствоваться самому.

Ранее VSE42.RU сообщал, что новокузнецкие спасатели вытащили мужчину из трёхметрового колодца теплотрассы.