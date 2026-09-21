Мышиная лихорадка атакует: какие округа Нижегородской области в зоне риска

В Нижегородской области зафиксирован резкий рост заболеваемости мышиной лихорадкой. За первые восемь месяцев 2026 года медики зарегистрировали 278 обращений от жителей региона. Этот показатель вдвое превышает среднероссийский уровень.

Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, интенсивность распространения инфекции достигла девяти эпизодов на 100 тысяч населения.

– Эта цифра в 1,5 раза превосходит данные аналогичного периода прошлого года и более чем в два раза – средние многолетние значения, – пишет Ньюс-НН.ру.

География вспышки охватила 78% региона – 39 муниципальных образований. Эпицентром стал Нижний Новгород, где проживает 52% от общего числа инфицированных. К наиболее неблагополучным территориям также отнесены Бор, Дзержинск, Шахунья, а также Воскресенский, Семеновский, Городецкий, Лысковский и Богородский округа.

Эпидемиологи связывают рост числа больных с активностью переносчиков вируса. Мониторинг подтвердил наличие возбудителя болезни у диких грызунов на территориях Воскресенского, Павловского, Шахунского, Тоншаевского, Дальнеконстантиновского и Городецкого округов.