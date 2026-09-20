Что съесть вечером, чтобы утром не жалеть: ответ врача

Редакция VSE42.Ru спросила у врача-кинезиолога Михаила Гаврикина, чем можно перекусить на работе, чтобы не навредить фигуре, и что приготовить на ужин без риска переедания. Специалист дал простые рекомендации.



По его словам, перекус на работе не обязательно должен быть вредным – главное, что положить в контейнер. Подойдут орехи, яблоко, творожный сыр и овощные палочки с хумусом.

– Для ужина без переедания подойдут рыба с овощами, творог с зеленью или куриная грудка с салатом, – отметил Гаврикин.

Если хочется приготовить что-то из курицы, врач предлагает несколько полезных вариантов: запеченная грудка, тушеная с овощами или котлеты на пару. Такие блюда легкие, но при этом питательные и не оставляют тяжести.

Напомним, ране специалисты Виктория Кострова и Михаил Гаврикин раскрыли, чем можно заменить кофе.