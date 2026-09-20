Белый, бурый или черный: какой рис полезнее - ответ диетолога

20 сентября отмечается Всемирный день риса. В магазинах сегодня можно найти множество вариантов: белый и бурый, длиннозерный и круглозерный, басмати и жасмин, красный и черный. Они различаются не только вкусом и способом приготовления, но и составом. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала диетолог Ольга Редина.

С точки зрения питательной ценности лучшим выбором обычно являются цельнозерновые варианты. Так, в буром рисе благодаря сохранению отрубей и зародыша зерна содержится больше клетчатки, витаминов группы B и минералов, чем в белом. Аналогичная ситуация наблюдается с красным и черным рисом.

– У бурого риса более плотная текстура и ореховый вкус. Его зерно очищают только от несъедобной оболочки, поэтому большая часть оболочек зерна остается. За счет сохраненной оболочки в нем больше клетчатки и других полезных веществ. Черный и красный рис отличаются содержанием растительных пигментов – антоцианов, – рассказала диетолог.

При этом цвет – не единственный критерий выбора. Например, басмати и жасмин относятся к длиннозерным сортам. Басмати после приготовления остается рассыпчатым и хорошо подходит для плова, гарниров и блюд с овощами. Жасмин более мягкий и ароматный, поэтому его часто используют в азиатской кухне. Есть и круглозерный рис – он содержит больше крахмала и хорошо подходит для каш, запеканок и ризотто.

– Обычный белый рис может спокойно присутствовать в рационе здорового человека, главное – размер порции, способ приготовления и то, с чем его есть. Овощи, рыба, птица или бобовые сделают блюдо полезнее, – отметила диетолог.

Редина предупредила, что рис способен накапливать неорганический мышьяк из почвы и воды активнее, чем многие другие зерновые культуры, поэтому слишком часто его есть не рекомендуется.

Как отметила специалист, рис рекомендуется ограничивать при диабете – из-за высокого гликемического индекса, а также при предрасположенности к запорам, поскольку содержащийся в нем крахмал замедляет работу кишечника.