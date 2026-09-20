До +1°C ночью: какая погода окутает Кузбасс в понедельник - прогноз синоптиков

Синоптики Кемеровского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на завтра, 21 сентября. Так, день будет дождливым и прохладным.
Ночью в Кузбассе прогнозируется +7, +12°C, местами +1, +6°C, днем +12, +17°C, местами до +22°C. Ветер налетит северо-западный с порывами до 12 м/с.
– Облачно с прояснениями, небольшие, ночью местами умеренные дожди. Местами туманы, – заявляется в прогнозе.
В Кемерове ночью 21 сентября будет +7, +9°C, днем +14, +16°C. Скорость северо-западного ветра составит 2-7 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Местами туман.
Напомним, что завтра в Кемерове начнут включать отопление. Об этом ранее объявили власти.