Общество

Кузбассовцы отдали миллионы рублей мошенникам

Десятки кузбассовцев стали жертвами мошенников за неделю.

За последнюю неделю жертвами дистанционного мошенничества стали 23 жителя Кузбасса. Общий ущерб составил 5 млн 947 тыс. рублей. Самая крупная похищенная сумма – 2 млн 175 тыс. рублей.

Как отмечают в прокуратуре Кузбасса, схемы обмана остаются разнообразными.

– 14 человек стали жертвами незаконных списаний денег с банковских счетов, в том числе в результате оформления кредитов. Двое приняли предложения заработка на "инвестициях", – говорится в сообщении ведомства.

Три человека оказались под влиянием лжесотрудников различных структур. Еще четыре пользователя стали жертвами мошенников, разместивших объявления на онлайн-сервисах.

Напомним, ранее в Кемерове 42-летний мужчина хотел воспользоваться услугами девушки по вызову, но попался на уловку мошенников.

Фото: VSE42.Ru
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