Кузбассовцы отдали миллионы рублей мошенникам

За последнюю неделю жертвами дистанционного мошенничества стали 23 жителя Кузбасса. Общий ущерб составил 5 млн 947 тыс. рублей. Самая крупная похищенная сумма – 2 млн 175 тыс. рублей.
Как отмечают в прокуратуре Кузбасса, схемы обмана остаются разнообразными.
– 14 человек стали жертвами незаконных списаний денег с банковских счетов, в том числе в результате оформления кредитов. Двое приняли предложения заработка на "инвестициях", – говорится в сообщении ведомства.
Три человека оказались под влиянием лжесотрудников различных структур. Еще четыре пользователя стали жертвами мошенников, разместивших объявления на онлайн-сервисах.
Напомним, ранее в Кемерове 42-летний мужчина хотел воспользоваться услугами девушки по вызову, но попался на уловку мошенников.