Россиян ждут длинные выходные сразу в нескольких месяцах в 2027 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства, пишет Life.ru.

– Новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно, – говорится в сообщении.

Таким образом, первая декада января будет полностью нерабочей.

В мае предусмотрены два продолжительных периода отдыха. В честь Праздника Весны и Труда выходными станут 1–3 мая, а в связи с Днем Победы – 8-10 мая.

Дополнительные нерабочие дни предусмотрены и в другие месяцы. В феврале в связи с Днем защитника Отечества отдых продлится с 21 по 23 февраля. В марте из-за Международного женского дня – с 6 по 8 марта. На День России россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня. В ноябре выходными станут 4-7 ноября в связи с Днем народного единства. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".