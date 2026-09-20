Внезапно путает слова: невролог объяснила, когда счет идет на минуты

Внезапная путаница в словах, бессвязная речь или потеря понимания обращенной речи – это не всегда усталость или стресс. Такие изменения могут сигнализировать о серьезной угрозе. Об этом в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы Минздрава МО, врач-невролог Светлана Александрова. По ее словам, при инсульте счет идет на минуты.

Внезапное нарушение речи – один из наиболее опасных признаков возможного инсульта. Насторожиться стоит, если человек неожиданно начал неправильно подбирать слова, говорить несвязно, не может сформулировать простую мысль или перестал понимать, что ему говорят. Если раньше такого не происходило, ждать, что все пройдет само, нельзя: чем раньше пациент попадет в стационар, тем больше шансов сохранить клетки мозга.

Тревожно, если нарушение речи появляется вместе с другими симптомами. Врач советует обратить внимание на асимметрию лица, когда один уголок рта опускается и улыбнуться сложно. Также должны насторожить слабость или онемение руки либо ноги, особенно с одной стороны, внезапное ухудшение зрения, сильное головокружение, потеря координации, шаткость походки или необычно сильная головная боль. Ждать, пока проявится все сразу, не нужно: для вызова скорой достаточно одного характерного признака.

– Для вызова скорой достаточно одного внезапного характерного признака, особенно нарушения речи или слабости в конечности, – пояснила невролог.

Если есть подозрение на инсульт, не стоит везти человека в больницу самостоятельно. Лучше вызвать скорую и сообщить диспетчеру о возможном нарушении мозгового кровообращения.

Бессвязная речь может быть связана не только с инсультом – такое бывает при резком падении сахара, инфекциях, судорогах и интоксикациях. Но по внешним признакам причину не определить. Если у человека диабет и есть глюкометр, можно измерить сахар и сообщить врачам, но это не должно задерживать вызов скорой.