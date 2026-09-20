Крупный пожар полыхал в кузбасском городе - кадры с места

Пожар вспыхнул в гаражном боксе в Новокузнецке. Когда на место прибыли пожарные, здание уже было охвачено открытым пламенем, наблюдалось сильное задымление. Огонь распространился на площади 320 квадратных метров.

К ликвидации привлекались 18 сотрудников МЧС России и 5 единиц техники. Справиться с огнем удалось, погибших и пострадавших нет.

– Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки, – раскрыли в ГУ МЧС по Кузбассу.

МЧС России напоминает: следите за исправностью проводки, не перегружайте электросеть и не пользуйтесь неисправными приборами. При пожаре звоните по номерам 101 или 112.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что в Юргинском округе при пожаре погибли два человека – 68-летняя женщина и 75-летний мужчина.